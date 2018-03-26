2018/03/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، العثور على كدس للعبوات في قضاء الكرمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الی المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع(ف1 ل52 فق14) تمكنت من العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء الكرمة".

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واوضحت ان "الكدس يحتوي على (10) عبوات ناسفة معدة للتفجير، حيث تمكن الجهد الهندسي للقوة اعلاه من رفعها بدون حادث يذكر".

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