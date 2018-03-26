مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تتراجع 11 مليون دولار

2018/03/26 | 14:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، الاثنين، إلى 138.94 مليون دولار، مقابل 150.22 مليون دولار،بمزاد يوم الأحد، بانخفاض 11.28 مليون دولار.

وذكر المركزي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 33 مصرفاً، و 4 شركات للتحويل المالي.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر غداً الثلاثاء ، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 186.54 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 136.78 مليون دولار، فيما قُدرت كميات البيع النقدي بـ 2.16 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

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