الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


القوات الامنية تعلن تطهير قرية حويجة المرير قرب القيارة
2018/03/26 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

سيطر الجيش العراقي، مدعوما بقوات من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على قرية حويجة المرير قرب القيارة جنوب الموصل، بعد قتل 6 من عناصر داعش.

وذكر مصدر امني لاسيا الاخبارية، إن “قوات الجيش مدعومة بالحشد دخلت قرية حويجة المرير التي كانت تشهد نشاط لداعش الارهابي”، مبينا انه “تم قتل ستة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعلن تطهير قرية حويجة المرير قرب القيارة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعلن تطهير قرية حويجة المرير قرب القيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ دوما... مفاوضات التسوية تحت النار
⋙ بالوثيقة.. حكومة المثنى توجه بوقف التعيينات ومنع الدعاية الانتخابية بدوائر المحافظة وتتوعد باجراءات رادعة
⋙ هندسة الميدان في الحشد تفكك مئات الالغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية في الحراريات
⋙ داعش يفجر مرقداً دينيا غربي قضاء داقوق بمحافظة كركوك
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
⋙ "بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة
⋙ بالصور.. مظاهرات كردستان‎
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد