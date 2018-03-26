القوات الامنية تعلن تطهير قرية حويجة المرير قرب القيارة

2018/03/26 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..سيطر الجيش العراقي، مدعوما بقوات من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على قرية حويجة المرير قرب القيارة جنوب الموصل، بعد قتل 6 من عناصر داعش.وذكر مصدر امني لاسيا الاخبارية، إن “قوات الجيش مدعومة بالحشد دخلت قرية حويجة المرير التي كانت تشهد نشاط لداعش الارهابي”، مبينا انه “تم قتل ستة من […]

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