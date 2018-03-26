الجبوري: أمن المنطقة بأجمعها يبدأ من استقرار العراق

2018/03/26 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، إن إدراك الكويت لضرورة استقرار العراق وأهمية وقوفه على أقدامه بعد خوضه المعارك الشرسة ضد الإرهاب يعبر عن فهم عميق لفلسفة الأمن الإقليمي المشترك وأولوياته ومعرفة دقيقة بطرق حمايته وتعزيزه.

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ووذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقته "الغد برس"، انه قال خلال حضوره احتفالية سفارة دولة الكويت ببغداد بمناسبة تسليم المراكز الصحية المتنقلة المقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم)، ان "استقرار وأمن وسلامة العراق يعني بالضرورة استقرار وأمن وسلامة المنطقة بأجمعها وبالعكس فإن أي خرق او تدهور في الحالة الأمنية سينعكس بشكل ‏أو بآخر على جميع دول المنطقة".

وعدّ الجبوري أن "إطلاق الحملة خلال هذه المرحلة وما ستقدمه من خدمات صحية للمناطق المحررة تعد مبادرة معبرة، تسفر ‏عن نيات صادقة من الاشقاء في دولة الكويت لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وثمن، بحسب البيان، موقف السفير الكويتي والجهد الاستثنائي لأمير دولة الكويت وتضامنهم مع العراق خلال فترة مواجهة الإرهاب والدعم الإنساني الذي قدمته الكويت خلال فترة النزوح من خلال البرامج الإنسانية المنتظمة التي كان لها الأثر الكبير في ‏تخفيف معاناة الآلاف ابناء الشعب العراقي.

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