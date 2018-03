2018/03/26 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رُزق قائد نادي ريال مدريد سيرجيو راموس وبيلار روبيو بطفلهما الثالث، الذي أطلقوا عليه اسم أليخاندرو.

وتداول عشاق النجم الإسباني صورة تجمعه بزوجته وطفله الجديد، نشرها راموس بنفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وعلق راموس على الصورة قائلا: “نحن سعداء للغاية ونحن نقدم لكم طفلنا الجديد (أليخاندرو)، نشكركم على مشاركتنا تلك اللحظة”.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro.



Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg.



La mamá y el pequeñajo están estupendamente.



Gracias a todos.



Te quiero, @PilarRubio_We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2018

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيرجيو راموس يرزق بطفل ثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيرجيو راموس يرزق بطفل ثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).