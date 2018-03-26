فرقة العباس القتالية تعلن إنتهاء إزالة الألغام من طريق منفذ الشلامجة

2018/03/26 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس (عليه السلام) القتالية - اللواء 26 بالحشد الشعبي - عن انتهاء العمل في مشروع إزالة الألغام من الأرض المحاذية للطريق المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.وذكر اعلام الحشد الشعبي نقلا عن مسؤول حملة الوفاء للبصرة المنبثقة من الفرقة يمن عبد السادة كاظم :" ان العمل في مشروع إزالة الألغام من الأرض المحاذية للطريق المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة انتهى وجرت وتهيئته لغرض إنشاء مسار الإياب لهذا الطريق".واضاف :" ان الإحصائية الخاصة بعدد الألغام وأنواعها سيتم الإعلان عنها خلال حفل رسمي قريبا"، مبينا ان "اللواء عثر على ألغام ودروع وصفها بالخطيرة إضافة إلى ألغام شخصية وضعت إبان حقبة النظام السابق خلال الحرب مع إيران في ثمانينات القرن الماضي".

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