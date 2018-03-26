حكم سنغافوري لقيادة لقاء العراق وسوريا

2018/03/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم غداً الثلاثاء مع نظيره السوري، مباراة ختام بطولة الصداقة الدولية، المقامة حالياً في مدينة البصرة، جنوبي العراق.

ومن المقرر ان يقود المباراة طاقم تحكيم دولي مؤلف من السنغافوري محمد تقي الجعفري، ويساعده فاونك من هونك كونك، وعارفي من ماليزيا، فيما سيكون العراقي واثق محمد حكماً رابعاً.

ويتنافس على لقب البطولة منتخبا قطر وسوريا، حيث يملك الاول اربع نقاط من فوز على العراق وتعادل امام سوريا، فيما يملك الاخير نقطة واحدة من تعادل امام قطر، في حين خرج العراق من حسابات التتويج بالبطولة بعد خسارته امام قطر.

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