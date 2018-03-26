الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


العلاق يوجه بتسريع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن اتحاد الكرة
2018/03/26 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادوجه الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الاثنين، بتسريع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اتحاد كرة القدم، بعدما التقى رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود.واضاف ان "الامين العام لمجلس الوزراء وجه بتسريع خطوات تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ووضع خارطة زمنية تضمن التنفيذ بلا معرقلات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاق يوجه بتسريع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاق يوجه بتسريع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ دوما... مفاوضات التسوية تحت النار
⋙ بالوثيقة.. حكومة المثنى توجه بوقف التعيينات ومنع الدعاية الانتخابية بدوائر المحافظة وتتوعد باجراءات رادعة
⋙ هندسة الميدان في الحشد تفكك مئات الالغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية في الحراريات
⋙ داعش يفجر مرقداً دينيا غربي قضاء داقوق بمحافظة كركوك
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: مع اقتراب موعد الانتخابات... بغداد تستعد لحرب من اللافتات
⋙ "بالفيديو .."هواة عراقيين" يتسابقون بالسيارات والطائرات في منطقة "الدورة والشعلة
⋙ بالصور.. مظاهرات كردستان‎
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد