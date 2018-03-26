العلاق يوجه بتسريع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن اتحاد الكرة

2018/03/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوجه الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الاثنين، بتسريع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اتحاد كرة القدم، بعدما التقى رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود.واضاف ان "الامين العام لمجلس الوزراء وجه بتسريع خطوات تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ووضع خارطة زمنية تضمن التنفيذ بلا معرقلات".

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