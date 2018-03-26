الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


اتحاد الكرة: الوفد القطري سيأتي غداً الى البصرة لاستلام جائزته
2018/03/26 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

أكد اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، أن الوفد القطري سيأتي يوم غد الى البصرة لاستلام جائزته في بطولة الصداقة الكروية.

وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرسان لـ"الغد برس"، إن "الوفد القطري سيأتي إلى البصرة بكامل وفده لاستلام جائزته".

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وبين أن "القطريين سيستلمون الجائزة سواء الأولى كبطل الصداقة أو الثانية كوصيف لسوريا"، موضحا انه "من المفترض أن يأتي القطريون بكامل نجومهم ووفدهم يوم غد".

وتابع "اننا لا نعرف وقت وصولهم حيث لم يرسلوا إلى الآن البطاقات السفرية الخاصة بهم".

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