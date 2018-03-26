خبر صادم لريال مدريد بخصوص ليفاندوفسكي… هل إنتهت آمال الفريق الملكي في الصفقة؟

2018/03/26 | 14:11

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هاي كورة _ كل الصحف المدريدية أكدت في الأيام الماضية بأن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي هداف منتخب ألمانيا ولكن الأمور ليست سهلة على الإطلاق.

رومينيجيه نائب رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أكد بأنه لايوجد أي لاعب يستطيع الرحيل عن بايرن ميونيخ ضد إرادة النادي وراهن رومينيجيه على بقاء ليفا في بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

رومينيجيه دلل على ذلك بأنه في 2008 عندما أراد تشيلسي الانجليزي التعاقد مع فرانك ريبيري وقدم عرضا بقيمة 80 مليون يورو بالإضافة لظهير أيمن منتخب البرتغال وقتها جوزيه بوسينجوا وكان عرضا رهيبا ومع ذلك رفض بايرن الصفقة وإستمر ريبري بعدها عشرة أعوام أخرى … هل تصريحات رومينيجيه معناها إنهيار صفقة ليفاندوفسكي أم إن الحكاية لم تبدأ بعد؟

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