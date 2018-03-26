ستونز: أمضي أوقاتًا صعبة في مانشستر سيتي

2018/03/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتر أكد اللاعب الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي أنه يعاني من العديد من المشاكل في الفترة الأخيرة بصفوف السيتيزنز بعد عودته من الإصابة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يعاني من أجل الحصول على دقائق مشاركة منذ أن ابتعد بسبب الإصابات مؤخرًا.

ستونز قال: "كل لاعب يسعى دومًا ليكون متواجد في كل مناسبة مع الريق، لقد كنت أقاتل من أجل ذلك مؤخرًا وأتدرب بشكل شاق، وسأستمر في ذلك حتى تأتي فرصتي وأتمسك بها، لدي تفاؤل كبير".



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واوضح: "يجب أن أستمر في تقديم كل ما لدي في التدريبات حتى أعود مرة آخرى للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

اللاعب اختتم تصريحاته قائلًا: "لا يمكنني أن أنكر أنني أمر بأوقات صعبة للغاية، لكنني لا يمكنني الشكوى الآن فلقد حصلت على ميداليتي الأولى مؤخرًا في كأس الرابطة".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد ابتعد عن المشاركة مؤخرًا بعد عودته من الاصابة في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها كل من نيكولاس أوتاميندي وإيميريك لابورتي وفينسينت كومباني.





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