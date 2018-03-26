النمسا : العمليات العسكرية التركية في سوريا انتهاك لحقوق الانسان

2018/03/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوزميديا -عرب وعالم أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الاثنين، عمليات تركيا العسكرية في سوريا، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ودعا الاتحاد الأوروبي لوقف مفاوضات انضمام تركيا إليه.وذكر المستشار كورتز في مقابلة مع صحيفة “فيلت” ، مع الأخذ بعين الاعتبار، الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية، واستنادا إلى حقيقة أن معايير كوبنهاغن (معايير للبلدان […]

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