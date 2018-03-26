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#دلور ميقري - ألفُ هُوْلة وهولة: الفصل السابع 5
2018/03/26 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري " غداً نستقبلُ رمضان؛ وهوَ شهرٌ نمتنع فيه نهاراً عن الطعام والشراب والمجامعة "قالتها " نفيسة " متنهدةً، كأنما أفضت برسالة من العالم الآخر.

ثم أضافت في لهجة قاسية، حاولت ألا تكون متكلفة: " هذا آخر اتصال جسديّ بيننا، لحين حلول العيد.

لا أريد دخول النار بسببك! ".

كانا قد فرغا تواً من صولة جسدية جديدة، وشرعا بارتداء ملابسهما.

أشعل لها سيجارة، وراحَ يرقبها وهيَ تنفث الدخان الرماديّ المُعبّق برائحة ......

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