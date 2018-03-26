الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الغدير تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين وللاعوام الـ(5) المقبلة
2018/03/26 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر قناة الغدير الفضائية نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين للاعوام (2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023).

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