الغدير تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين وللاعوام الـ(5) المقبلة

2018/03/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر قناة الغدير الفضائية نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين للاعوام (2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023).

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