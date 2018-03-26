محافظ النجف يؤكد حرص الحكومة المحلية بالمحافظة على التواصل مع ابطال الحشد الشعبي

2018/03/26 | 14:15

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اكد محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، حرص الحكومة المحلية بالمحافظة على التواصل "التام" مع كافة الاجهزة الامنية وخصوصاً ابطال الحشد الشعبي المقدس.

وذكر مكتب الحشد في النجف الاشرف في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، ان "مسؤول هيئة الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف وآمر اللواء الثاني الشيخ كريم الخاقاني التقىن صباح اليوم، محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري في مكتبه بمبنى ديوان المحافظة".

واضاف المكتب ان "الياسري رحب بسماحة الشيخ مؤكداً حرص الحكومة المحلية التواصل التام مع كافة الاجهزة الامنية وخصوصاً ابطال الحشد الشعبي المقدس".

وتابع ان "الحكومة المحلية وجهت جميع دوائر المحافظة لتسهيل وتذليل كافة الاجراءات امام متعلقات وحقوق عوائل الشهداء والجرحى من مقاتلي الاجهزة الامنية والحشد الشعبي".

2018-03-26

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