2018/03/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / واع تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين

26/03/2018 13:52:00 PM | عدد القراءات : 13

واع / صلاح الدين / ح.ك

(واع) تنفرد بنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين" نسبة الـ 60% "

للاعوام ( 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 )

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نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين " نسبة الـ 40 % "

للاعوام ( 2019 - 2020 -2021 -2022 - 2023 )

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