2018/03/26 | 14:16

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"استرجاع 865" مليون دينار لخزينة الدولة من منفذ الصفرة في ديالى

بغداد/ سكاي برس

أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، انها تمكنت من ضبط مخالفات وتجاوزات في منفذ الصفرة الكمركي، مشيرة إلى انها نفذت عددا من حالات الضبط قادت إلى إعادة مبلغ 865 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

وذكرت الدائرة في بيان، اطلعت عليه وكالة سكاي برس ان "فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق ديالى قام بالتحري عن المخالفات الحاصلة في منفذ الصفرة، وضبط عددا من الشاحنات الداخلة عبره والتي جرى تخفيض قيمة الرسوم الكمركية للمواد المحملة عليها من قبل بعض المخمنين العاملين في المنفذ".

واوضحت أن "تلك العمليات نجم عنها إعادة مبلغ قدره (865,104,750) مليون دينار إلى خزينة الدولة، عبر إعادة ترسيم البضائع مجدداً على وفق الرسوم الفعلية، فضلا عن ضبط مواد أخرى تمت إحالتها إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى، لغرض إعادة ترسيمها."

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