القوات الامنية ترد على داعش بـ

2018/03/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء معن السعدي، اليوم الاثنين، عن نشر قوات تابعة للجيش العراقي في المواقع التي ازدادت فيها خروقات أمنية في الطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

وذكر السعدي لشفق نيوز "انتشرت قطعات الجيش ضمن قاطع عمليات دجلة، وايضا الشرطة الاتحادية، ضمن قاطع مسؤليتهم تحديدا في المناطق الواقعة بين كركوك وطوزخرماتو وداقوق وايضا في مناطق العظيم، وقد تم تأمينها جميعاً".

ورجح السعدي ان "تقل الخروقات الارهابية بنسبة 80%"، مضيفاً "قد لا تنقطع هذه الخروقات بسبب وجود بؤر ارهابية جاري القضاء عليها".

ونشر داعش مؤخراً صوراً لإعدام 13 عنصراً من الحشد الشعبي، حيث ادعى التنظيم عبر وسائله الدعائية أن مسلحيه قتلوا وجرحوا خلال فترة ما بين 19 شباط و21 اذار 103 من عناصر القوات الحكومية، بمن فيهم ضابط برتبة ملازم وآمر فوج، وأسروا 13 آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 12 عربة عسكرية وحافلة وصهريج نفطي.

وأشارت قناة Directorate4 المختصة في متابعة التطورات الميدانية في النقاط الساخنة عبر "تلغرام" إلى أن القيادة العراقية لا تستطيع القضاء على الإرهابيين في كركوك، بالرغم من العمليات الأمنية التي تشنها أسبوعياً ضد المسلحين.

وأوضح المراقبون أن اكتشاف القوات الحكومية مخازن أسلحة وذخيرة لداعش، لا يؤثر بشكل ملموس على القدرات القتالية للمسلحين، مضيفين أن التنظيم يستخدم شبكة من العناصر النائمة والسكان المحليين الموالين له في التخطيط للهجمات في المحافظة.

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