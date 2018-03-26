انخفاض الذهب مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية

2018/03/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-03-26 الساعة 14:07 (بتوقيت بغداد)

متابعة – موازين نيوز

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية صينية عقب تقارير بشأن مفاوضات بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.

وبحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة).



وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير شباط.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 1346.3 دولار للأوقية.

والتقط مراقبون الأنفاس حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والصين بدأتا سرا التفاوض لتحسين دخول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.انتهى29/ص

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