واشنطن تُجري محادثات مع الصين لتجنب الحرب التجارية

2018/03/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه متفائل بأن الولايات المتحدة يمكنها التوصل إلى اتفاق مع الصين، لتجنب حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

واوضح "ستيفن منوشين" خلال لقاء لمحطة "فوكس نيوز"، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية نجري محادثات مثمرة للغاية مع الصين، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق من شأنه أن يجنب الحاجة إلى قيام الرئيس "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على بكين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الخميس الماضي فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، لترد بكين بتحديد قائمة من السلع الأمريكية المحتمل فرض تعريفات عليها.

وذكر "منوشين" إن الدولتين تتفقان على خفض العجز التجاري ورصد مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن فتح الصين لأسواقها، وتخفيض التعريفات الجمركية، ووقف عمليات إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا إليها.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست خائفة من الحرب التجارية، لكن هذا ليس هدفها.

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