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طرد حارس مرمى بالدوري الايطالي بعد قضاء حاجته داخل الملعب
2018/03/26 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد..

تعرض الحارس أرماندو بريسكو للطرد خلال مباراة فريقه ميسينا أمام فريق إيجيا فيرتوس ضمن مباريات الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي.

وأشار موقع “فوتبول ايطاليا”، الى ان “حالة الطرد التي تعرض لها بريسكو كانت لقيامه بقضاء حاجته على أرض الملعب”.

واوضح الموقع ان “بريسكو استغل توقف المباراة ليتجه صوب لوحات الإعلانات وليقم بقضاء حاجته، حيث لم يره أحد إلا الحكم”.

وأوضح بريسكو انه “أشرب كل يوم من 2 إلى 3 ليتر من الماء، ولقد ذهبت إلى المرحاض بمجرد وصولنا إلى الملعب، ومن ثم قبل الإحماء ومرة أخرى عندما عدنا إلى غرفة خلع الملابس، ومن ثم بين شوطي المباراة، ولم أستطع التحكم بنفسي داخل الملعب”.

وأكد الحارس انه لا يكن لحكم المباراة أي ضغينة لأنه تصرف وفق القواعد، وذكر لم أفعل أي شيء غير لائق، لقد أخطأت.

انتهى/25ز

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