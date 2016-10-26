شرطة نينوى تلقي القبض على 3 من عناصر داعش جنوب الموصل

2018/03/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-26 الساعة 14:05 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

كشفت قيادة شرطة نينوى، الإثنين، عن إلقاء القبض على 3 من عناصر تنظيم "داعش" جنوب الموصل.

وذكر قائد الشرطة العميد الركن حمد نامس الجبوري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "مديرية شرطة حمام العليل القت القبض على 3 عناصر من عصابات داعش معروفين بعملهم ضمن هذا التنظيم".

واوضح العميد الركن، أنه "تم القبض عليهم في مركز ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل".انتهى29/أ43

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