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البورصة تواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي
2018/03/26 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

واصلت البورصة انخفاضاها لليوم الثاني على التوالي، لتغلق، الاثنين، على إنخفاض بنسبة 0.98% عند النقطة 630.58.

وتداولت البورصة اسهم 30 شركة من أصل 102 شركة مدرجة بالسوق.

وبلغت عدد الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم، 9,103 مليار سهم بقيمة 4,506 مليار دينار.

وارتفعت اسهم فنادق كربلاء بنسبة 3.96%، وأسهم المنتجات الزراعية بنسبة 1.85%، بينما انخفضت أسهم المعدنية والدراجات بنسبة 10.00% وأسهم الكيمياوية والبلاستيكية بنسبة 9.09% وأسهم الهلال الصناعية بنسبة 8.62%.

وبلغ عدد الأسهم المشترات من المستثمرين غير العراقيين (71) مليون سهم بقيمة (139) مليون دينار من خلال تنفيذ (32) صفقة على أسهم (3) شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين (134) ملايين سهم بقيمة بلغت (93) مليون دينار من خلال تنفيذ (27) صفقة على شركتين فقط.

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