الموانئ: تنظيف الهدف البحري الغارق [1 آذار]

2018/03/26 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، عن استمرار عمليات تنظيف الهدف البحري الغارق [1 آذار].ونقل بيان لاعلام الوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن مدير عام الشركة عزيز العبيدي قوله، ان "هذا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل لتنظيف العمق البحري من الغوارق".وبين، ان "الجهود مستمرة لإنتشال الغراق من قبل طاقم الرافعة العملاقة اباذر التابعة لقسم الانقاذالبحري وكذلك الحفار الناصرية والتي لها الدور الاكبر لحفر منطقة الهدف الغارق لتمكين فرق الانتشال من تمرير سلاسل الرفع تحت الغريق وكذلك تمكين الرافعة اباذر من الوصول الى الهدف بأمان لغرض رفعه".من جانبه لفت مدير قسم الانقاذ في الشركة الكابتن سنان الشاوي، ان "العمل قسم الى ثلاث فرق انيطت بكل فريق مهمة و واجب للقيام به وبمتابعة من مدير عام الموانئ يجري العمل حسب ماخطط له وسننتهي من انتشال الغارق بالقريب العاجل".

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