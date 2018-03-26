الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


العراق يطرح مواقع نفطية للاستثمار
2018/03/26 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنظم وزارة النفط العراقية الخميس المقبل المصادف 29 / 3 /2018 مؤتمرا لاعلان جولة جديدة لتطوير وتاهيل( 11 ) رقعة استكشافية حدودية.

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