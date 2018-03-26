2018/03/26 | 15:25
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سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان
تقارير الغدير
سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان
الاثنين 26 مارس 2018 - 15:05
سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان
انتهى .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).