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سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان
2018/03/26 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

تقارير الغدير

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

الاثنين 26 مارس 2018 - 15:05

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

انتهى . 

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