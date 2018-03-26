2018/03/26 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

تقارير الغدير

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

الاثنين 26 مارس 2018 - 15:05

سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان

انتهى .

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورية : اهالي دمشق يعبرون طريق حرستا - ساحة العباسيين لاول مرة بأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).