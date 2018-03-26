2018/03/26 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تنهي أعمال مد انبوب ماء "عملاق" لخدمة أحدى مناطق جنوبي العاصمة

26/03/2018 15:15:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ح.ك

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن انتهاء أعمال مد انبوب ماء عملاق لخدمة منطقة ابودشير جنوبي العاصمة.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان "ملاكات دائرة ماء بغداد أنهت أعمال مد انبوب ماء بقطر (300) ملم لخدمة منطقة ابو دشير ضمن قاطع بلدية الدورة بإستعمال ماكنة الحفر المخفي لتجنب الإضرار بالطريق".

واضافت ان "هذا العمل يأتي ضمن خطة الدائرة للإفادة من مشاريع الماء التي أكملت مؤخراً ومنها مجمعات الماء الخاصة بمنطقة الدورة".

وأشارت الى ان "الدائرة أكملت ايضاً اصلاح الانبوب الناقل في جانب الرصافة بقطر (1600) ملم الذي يخدم عدداً كبيراً من المناطق بعد استبدال المقطع التالف من الانبوب واعادته للعمل وكذلك اصلاح الخط الناقل لمشاريع ماء مدينة الصدر وإعادته للعمل بوقت قياسي".

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