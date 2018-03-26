الدكتور برهم صالح يزور مدينة حلبجة ويضع اكليلا من الزهور على مزار الشهداء

2018/03/26 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة ظهر اليوم الاثنين محافظة حلبجة، ووضع اكليلا من الزهور على مزار الشهداء.

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