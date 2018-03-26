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منبئ جوي: هطول امطار ربيعية تبدأ الخميس المقبل وتنتهي ظهر الجمعة
2018/03/26 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في محلية 26 مارس, 2018 3 زيارة

بغداد/SNG-رجح المنبئ الجوي نائل العلي ،اليوم الاثنين، هطول امطار ربيعية نهاية الاسبوع الحالي .

وكتب العلي على صفحته الشخصية بالفيس بوك وتابعته/SNG/ :اجواء حارة الأربعاء ((والخميس خصوصاً خصوصاً)) القادم لتكون أعلى من معدلاتها العامة .

واضاف : حالة عدم استقرار وامطار رعدية ربيعية متوقعة تبدأ بعد ظهر الخميس في المناطق الشمالية الحدودية والمنطقة الغربية ثم تشمل تدريجياً المنطقة الوسطى والشمالية خلال ليلة الخميس/الجمعة… ثم تشمل المنطقة الجنوبية صباح أو فجر الجمعة وتنتهي ظهر الجمعة نهائياً… وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وقوتها على المنطقة الشمالية اولا ثم الوسطى ثم الجنوبية بشكل أقل .

انتهى

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