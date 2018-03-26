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حكم سنغافوري يقود مباراة منتخبي العراق وسوريا غداً
2018/03/26 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

يقود طاقم تحكيمي سنغافوري مباراة يوم ، غد الثلاثاء ، والتي تجمع بين منتخبنا الوطني ونظيره السوري في مباراة مهمة كروية لضمان المركز الثاني في بطولة الصداقة الدولية الجارية في البصرة.

وذكر مراسل وكالة / المعلومة /، ان طاقم من سنغافورا سيقود مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري يوم غد، مشيرا انه يتكون من محمد تقي الجعفري يساعده فاونك من هونك كونك وعارفي من ماليزيا الى جانب العراقي واثق محمد حكماً رابعاً.

واضاف، ان مباراة الغد مهمة لضمان المركز الثاني حيث يسعى المنتخب الوطني الى الظهور بمستوى فني جيد امام الجمهور الغفير الذي سيحضر المباراة كما حدث في المباراة الماضية امام قطر.

يشار الى ان منافسات بطولة الصداقة الدولية جاءت بعد اعلان الفيفا رفع الحظر عن ملاعب كربلاء والبصرة واربيل .انتهى

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