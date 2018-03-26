اردوغان: مدير المخابرات التركية سيلتقي مسؤولا عراقيا بشأن شنكال

2018/03/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي اليوم الاثنين، بشأن شنكال.

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