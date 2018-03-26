فتح صناديق الاقتراع في مصر: فوز السيسي مؤكد

2018/03/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يركز المقال على بدء انتخابات الرئاسة، يظهر التساؤل حول نسبة التصويت، والخطوات التي سيتخذها الرئيس السيسي في ظل الولاية الثانية، وتضمن المقال

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