الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


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2018/03/26 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "فشل ذريع"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية عديدة، محاولات منظومة الدفاع الجوي السعودية، التصدي للصواريخ البايستية التي أطلقها "أنصار الله" عليهم من اليمن، مساء أمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف: "الفاشل" الأمريكي يغري "أنصار الله" بمزيد من الضربات ويهدد أمن السعودية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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