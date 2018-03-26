2018/03/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فشل ذريع"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية عديدة، محاولات منظومة الدفاع الجوي السعودية، التصدي للصواريخ البايستية التي أطلقها "أنصار الله" عليهم من اليمن، مساء أمس.

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