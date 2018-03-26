هواوي تكشف عن أكثر من 10 مميزات في تطبيق “HiCare”

2018/03/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوزميديا تتطلع دائماً هواوي إلى توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملها من أجل ضمان أفضل تجربة لخدمة ما بعد البيع لعملاء الشركة، وهذا ما أظهرته الشركة في تطبيق HiCare.حيث انه تطبيق مثبت تلقائياً على هواتف هواوي، ليزود مستخدميه بكافة خدمات ما بعد البيع.يساعدك تطبيق HiCare من هواوي على إيجاد مركز صيانة في […]

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