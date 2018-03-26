سعر النفط ينخفض الى 70 دولار للبرميل الواحد

2018/03/26 | 15:40

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، الاثنين، الى 70 دولار للبرميل الواحد نتيجة المخاوف المتعلقة بحرب تجارية محتملة بين أمريكا والصين.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 70.10 دولار للبرميل.

وكان سعر خام "برنت" قد وصل إلى مستوى 70.97 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم بفعل التوتر الراهن في الشرق الأوسط.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 65.44 دولار للبرميل بنسبة 0.7%، بعد أن سجل أعلى إغلاق في شهرين في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توتراً في الأسبوع الماضي بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بفرض رسوم جمركية على واردات صينية، وردت الصين بتهديد لرسوم مماثلة.



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