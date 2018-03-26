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الاقتصاد النيابية: نرفض تجديد عقد شركة G4S المكلفة بحماية مطار بغداد
2018/03/26 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، رفضها لتمرير عقد شركة G4S الامنية المكلفة بحماية مطار بغداد، مبينة, ان ذلك جاء اثر مخالفات في بنود العقد.

وذكر عضو اللجنة النائب, كامل نواف الغريري, في بيان تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه “شخصنا عددا من المخالفات في بنود عقد شركة G4S الامنية المكلفة بحماية […]

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