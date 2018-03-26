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العامري: العراق يستحق ان يكون سيد المنطقة والحشد والقوات الامنية اثبتا انهما قويتان
2018/03/26 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، ان الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية اثبتا انهما اقوى منظومة في المنطقة.

وذكر العامري في كلمة خلال احتفالية "عرس مقاتل" برعاية الحشد ووزارة النفط في بغداد، وتابعتها وكالة نون الخبرية، إن "الحشد والقوات الامنية اثبتوا للعالم اجمع انهم اقوى منظومة في المنطقة".

واضاف ان "العراق يستحق ان يكون القطب الذي يتمحور حوله الاخرون وهو يستحق ان يكون سيد المنطقة"، داعيا وزارة النفط الى "تكريم ذوي شهداء الجيش والشرطة لاننا انتصرنا بهذه الوحدة وسنحافظ عليه بهذه الوحدة".

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