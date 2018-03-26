الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


مدير مكتب الحشد في ديالى يؤكد اهمية إيصال جميع الحقوق لذوي الشهداء في المحافظة
2018/03/26 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في محليّات 1 دقيقة مضت 0 زيارة

اكد مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في ديالى مشتاق الفياض، الاثنين، اهمية الإسراع في انجاز معاملات ذوي الشهداء ورعايتهم وإزاحة العقبات الإدارية المعرقلة لاستلام حقوقهم.

وذكر موفدنا، ان "الفياض استقبل في مكتبه عدداً من ذوي شهداء الحشد الشعبي للأطلاع على المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها خاصة بعد فقدان اغلبهم المعيل لهم".

واضاف، ان "هيئة الحشد عازمة على انجاز كافة المعاملات وتحقيق العدالة والرعاية لاسر الشهداء وابنائهم".

2018-03-26

al-hashed.net/wp-content/uploads/2018/03/ABDA4FCF-518C-42C8-989A-1FFE613DF9C3-300x160
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مكتب الحشد في ديالى يؤكد اهمية إيصال جميع الحقوق لذوي الشهداء في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مكتب الحشد في ديالى يؤكد اهمية إيصال جميع الحقوق لذوي الشهداء في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).

كامل التفاصيل في: الحشد الشعبي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مدافع أوروجواي يتعرض للإصابة في مواجهة ويلز
⋙ 🔴 كافاني يُكلل مباراته الـ100 مع الأوروجواي بهدف في شباك ويلز
⋙ الشباب والرياضة تخصص ملعب الحبيبية لناديي القوة الجوية والحسين
⋙ صراع الملفات يصل ذروته.. ملا بختيار يكشف طلبات برهم: فيلا بامريكا والاف الدولارات
⋙ حركة حماس طلبت من ايران التوسط لدى العراق بهدف الافراج عن عضو تابع لها "معتقل" في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. مدير عام بالصناعة يطور مشاريعه في الملاهي
⋙ بالفيديو: هل وصل إنجاز ملعب الكوت الأولمبي الى مراحله الأخيرة؟
⋙ بالصورة .. شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد