2018/03/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التربية باعتماد جدول جديد للامتحانات وبفاصل زمنى لا يقل عن يومين بين مادة واخرىواوضح بيان صادر عن التربية ان الوزارة وجهت باعتماد الجدول الجديد والذي يبدأمن تاريخ ٢١/٦/٢٠١٨ وينتهي يوم ١٢/٧/٢٠١٨ على أن يكون بين كل مادة واخرى فاصل لا يقل عن يومين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجدول الجديد لامتحانات الاعدادية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجدول الجديد لامتحانات الاعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).