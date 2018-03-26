الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الجدول الجديد لامتحانات الاعدادية
2018/03/26 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وجهت وزارة التربية باعتماد جدول جديد للامتحانات وبفاصل زمنى لا يقل عن يومين بين مادة واخرىواوضح بيان صادر عن التربية ان الوزارة وجهت باعتماد الجدول الجديد والذي يبدأمن تاريخ ٢١/٦/٢٠١٨ وينتهي يوم ١٢/٧/٢٠١٨ على أن يكون بين كل مادة واخرى فاصل لا يقل عن يومين .

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