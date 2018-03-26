الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


مفتشية الداخلية في الديوانية تقبض على منتسب مطلوب لمديرية مرور بغداد
2018/03/26 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / الغد برس:كشفت مفتشية وزارة الداخلية في الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على منتسب مطلوب لمديرية المرور ببغداد.وذكر مكتب المفتش العام في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الديوانية نفذت أمراً قضائياً بالقبض بحق أحد المنتسبين الهاربين والمنسوب الى مديرية مرور بغداد صادر عن هيأة المجلس التحقيقي في مفتشية الداخلية وقد تم تسليم المتهم الى جهة الطلب اصولياً".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واوضح ان "عملية القاء القبض على المنتسب الهارب تمت بناءً على إصدار هيأة المجلس التحقيقي المشكل في مكتب المفتش العام أمر قبض استنادا لاحكام المادة (٨/ثانيا) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحق مفوض المرور الهارب المنسوب الى مديرية مرور بغداد، حيث تم تبليغه قبل إلقاء القبض عليه بالحضور أمام المجلس لثلاث مرات إلا انه لم يحضر".أشار الى انه "بعد القيام بعملية جمع المعلومات والتحري عن المتهم استدرجته المفرزة التفتيشية وبالتنسيق مع مركز شرطة والقت القبض عليه بعد اخذ موافقة القضاء، ودونت اقواله وسفرته مخفوراً الى مديرية مرور بغداد لوجود امر قبض بحقة بناءً على مجلس تحقيقي آخر بسبب هروبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية في الديوانية تقبض على منتسب مطلوب لمديرية مرور بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية في الديوانية تقبض على منتسب مطلوب لمديرية مرور بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مدافع أوروجواي يتعرض للإصابة في مواجهة ويلز
⋙ 🔴 كافاني يُكلل مباراته الـ100 مع الأوروجواي بهدف في شباك ويلز
⋙ الشباب والرياضة تخصص ملعب الحبيبية لناديي القوة الجوية والحسين
⋙ صراع الملفات يصل ذروته.. ملا بختيار يكشف طلبات برهم: فيلا بامريكا والاف الدولارات
⋙ حركة حماس طلبت من ايران التوسط لدى العراق بهدف الافراج عن عضو تابع لها "معتقل" في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. مدير عام بالصناعة يطور مشاريعه في الملاهي
⋙ بالفيديو: هل وصل إنجاز ملعب الكوت الأولمبي الى مراحله الأخيرة؟
⋙ بالصورة .. شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد