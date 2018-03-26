مفتشية الداخلية في الديوانية تقبض على منتسب مطلوب لمديرية مرور بغداد

2018/03/26 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:كشفت مفتشية وزارة الداخلية في الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على منتسب مطلوب لمديرية المرور ببغداد.وذكر مكتب المفتش العام في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الديوانية نفذت أمراً قضائياً بالقبض بحق أحد المنتسبين الهاربين والمنسوب الى مديرية مرور بغداد صادر عن هيأة المجلس التحقيقي في مفتشية الداخلية وقد تم تسليم المتهم الى جهة الطلب اصولياً".

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واوضح ان "عملية القاء القبض على المنتسب الهارب تمت بناءً على إصدار هيأة المجلس التحقيقي المشكل في مكتب المفتش العام أمر قبض استنادا لاحكام المادة (٨/ثانيا) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحق مفوض المرور الهارب المنسوب الى مديرية مرور بغداد، حيث تم تبليغه قبل إلقاء القبض عليه بالحضور أمام المجلس لثلاث مرات إلا انه لم يحضر".أشار الى انه "بعد القيام بعملية جمع المعلومات والتحري عن المتهم استدرجته المفرزة التفتيشية وبالتنسيق مع مركز شرطة والقت القبض عليه بعد اخذ موافقة القضاء، ودونت اقواله وسفرته مخفوراً الى مديرية مرور بغداد لوجود امر قبض بحقة بناءً على مجلس تحقيقي آخر بسبب هروبه".

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