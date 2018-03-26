أول رد من الإمارات على استهداف

2018/03/26 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، الهجمات الصاروخية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد السعودية مساء أمس الأحد.

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