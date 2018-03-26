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سوريا.. خروج 400 مدني من الغوطة الشرقية عبر الممر الانساني
2018/03/26 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الاثنين, عن خروج 400 مدني، من الغوطة الشرقية عبر الممر الانساني مخيم الوافدين.

وذكر المركز الروسي في بيان, اطلعت عليه اسيا الاخبارية, انه “منذ صباح يوم 26 مارس خرج بمساعدة مركز المصالحة عبر نقطة مخيم الوافدين أكثر من 400 مدني واضاف البيان, انه” ومنذ بدء […]

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