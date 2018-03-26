2018/03/26 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: في تقرير نشرته، الاثنين 26 مارس/آذار 2018، توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الوجود العسكري الأجنبي اللافت في جيبوتي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تحولت جيبوتي إلى ثكنة عسكرية عالمية ؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تحولت جيبوتي إلى ثكنة عسكرية عالمية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).