الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


لماذا تحولت جيبوتي إلى ثكنة عسكرية عالمية ؟
2018/03/26 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: في تقرير نشرته، الاثنين 26 مارس/آذار 2018، توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الوجود العسكري الأجنبي اللافت في جيبوتي،

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