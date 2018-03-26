الاركان الروسية: المفاوضات مستمرة لتنظيم انسحاب مسلحي “جيش الإسلام” من دوما

2018/03/26 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..كشفت هيئة الأركان الروسية أن المفاوضات مستمرة مع مسلحي تنظيم “جيش الإسلام” لخروجهم من مدينة دوما، ما سيتيح للقوات السورية استكمال سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية.وأوضح نائب رئيس غرفة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان الروسية، الفريق ستانيسلاف غاجي محمدوف، للصحفيين أن مسلحي “جيش الإسلام” قد ينسحبون من الغوطة، على […]

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