القوى السياسية اللبنانية تتسارع لتسجيل لوائحها الانتخابية قبل موعد إقفال التسجيل وتحالفات غير مسبوقة

2018/03/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسارع القوى والأحزاب اللبنانية والمرشحين للانتخابات النيابية، إلى تسجيل لوائحها الانتخابية، منتصف ليل الاثنين، موعد إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية اللبنانية.

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