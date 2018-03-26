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القوى السياسية اللبنانية تتسارع لتسجيل لوائحها الانتخابية قبل موعد إقفال التسجيل وتحالفات غير مسبوقة
2018/03/26 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتسارع القوى والأحزاب اللبنانية والمرشحين للانتخابات النيابية، إلى تسجيل لوائحها الانتخابية، منتصف ليل الاثنين، موعد إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية اللبنانية.

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