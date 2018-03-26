2018/03/26 | 15:56

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شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!http://www.skypressiq.net/l/35690

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. شبيه الـ "سيسي" في السعودية يتعرض للسخرية والسبب؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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