بوينج تسلم الخطوط الجوية السنغافورية أول طائرة من طراز

2018/03/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت شركة بوينج والخطوط الجوية السنغافورية، الاثنين، بتسليم أول طائرة من طراز 787-10، أحدث وأكبر عضو في عائلة طائرات الدريملاينر، التي ستضع معيارًا عالميًا جديدًا لكفاءة استهلاك الوقود.

وساهم ما يقارب 3 آلاف شخص في هذا الإنجاز الهام في منشأة بوينج في نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، حيث تم تصنيع أحدث عضو من عائلة طائرات 787.

وعلى غرار طائرات الدريملاينر 787 الأخرى، تم تصميم طائرة 787-10 باستخدام مواد مركبة قوية وخفيفة الوزن، مع تزويدها بأكثر الأنظمة تطوراً، وعناصر مريحة في المقصورة.



وإلى جانب ذلك، تتميز طائرة 787-10 بجسم أطول يسمح لها بحمل 40 راكبًا إضافيًا، أو ما مجموعه 330 مقعدًا في تكوين قياسي من درجتي سفر.

وتوفر طائرات 787-10 لشركات الطيران أقل تكلفة تشغيلية لكل مقعد مقارنة بأي طائرة أخرى عريضة البدن، مع الحفاظ على مداها الذي يبلغ 6,430 ميلاً بحريًا، ليغطي 90% من مجمل رحلات الطيران في العالم.

وذكر جوه تشون فونج، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغافورية، عميل الإطلاق لطائرة 787-10: "إنه لشرف لنا أن نكون أول شركة طيران في العالم تستلم هذه الطائرة الرائعة".

واوضح: "تعتبر طائرة 787-10 تحفة هندسية فنية رائعة، وستكون عنصراً هامًا في استراتيجية الشاملة للنمو، إذ ستتيح لنا توسيع شبكتنا وتعزيز عملياتنا.



ويؤكد استحواذنا على هذه الطائرة التزام الخطوط الجوية السنغافورية بتسيير أسطول حديث، كما يمثل ذلك بداية فصل جديد في قصتنا المشتركة مع بوينج".

وتشغل الخطوط الجوية السنغافورية، من خلال شركة سكوت التابعة لها، طائرات الدريملاينر 787-8، و787-9.



ومع الطائرة التي تتسلمها اليوم، ستكون شركة الطيران هذه أول شركة تشغل جميع طرازات الدريملاينر الثلاثة.

ولدى الخطوط الجوية السنغافورية طلبات شراء تضمّ 68 طائرة أخرى عريضة البدن من بوينج، من بينها 48 طائرة إضافية من طراز 787-10، و20 طائرة من طراز 777-9 الجديد.

وذكر كيفن ماكاليستر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: "إنه يوم عظيم بالنسبة لنا جميعًا في شركة بوينج وبالنسبة لشركائنا من الموردين العالميين".

واوضح: "نحن سعداء جداً بتسليم أول طائرة دريملاينر 787-10 للخطوط الجوية السنغافورية، التي تعد واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم.



ونحن فخورون بشراكتنا مع الخطوط الجوية السنغافورية والثقة الكبيرة التي يضعونها في طائراتنا، والتي تتجلى في طلبات الشراء المتكررة من جانبهم لطائرات الدريملاينر".

وستعزز طائرة 787-10 التأثير الذي نشهده لطائرات الدريملاينر في مجال الطيران التجاري، حيث تساهم تجربة الركاب المتميزة والكفاءة غير المسبوقة في استهلاك الوقود لطائرات 787 في مساعدة شركات الطيران على فتح مسارات جوية جديدة وتحقيق وفورات كبيرة في الوقود وخفض الانبعاثات.

وتخطط شركة الخطوط الجوية السنغافورية وضع طائراتها من طراز 787-10 في الخدمة اعتباراً من شهر مايو القادم، لتحلّق رحلاتها من سنغافورة إلى أوساكا في اليابان، وبيرث في أستراليا.

وقبل إطلاق هذه الخدمات، سيتم تسيير رحلات مختارة على متن هذه الطائرة إلى بانكوك وكوالا لامبور لأغراض تدريب الطواقم.

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