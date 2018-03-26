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تردي الواقع الخدمي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين
2018/03/26 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تردي الواقع الخدمي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

تقارير الغدير

تردي الواقع الخدمي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

الاثنين 26 مارس 2018 - 15:24

تردي الواقع الخدمي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

انتهى .

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