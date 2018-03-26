2018/03/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزارة الاتصالات: "اعمال تخريب" يقوم بها مجهولون في كركوك

26/03/2018 15:56:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كركوك / ح.ك

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن حصول أعمال تخريبية يقوم بها اشخاص مجهولون في منطقة التون كوبري، شمالي مدينة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخه منه، ان "منطقة التون كوبري في محافظة كركوك شهدت أعمالاً تخريبية طالت البنى التحتية للشركة العامة للإتصالات، حيث قامت جهات مجهولة باتلاف وحرق عدد من كابينات الشبكة الهاتفية التابعة لمجمع إتصالات التون كوبري، ما أدى إلى توقف خدمات الإتصالات في المنطقة".

واضافت ان "الفرق الهندسية والفنية في المديرية باشرت بتنفيذ حملة لربط الخطوط المقطوعة وإعادتها للخدمة"، مبينة ان "مثل هكذا تصرفات إجرامية تهدف لإيقاف المشاريع الوطنية والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الإتصالات للمواطنين والمؤسسات الحكومية".

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