الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


2018/03/26 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يسهم في التشويش على إرادة الناخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مفوضية الانتخابات" تُكذب الأنباء التي تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مفوضية الانتخابات" تُكذب الأنباء التي تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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