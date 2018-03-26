2018/03/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسهم في التشويش على إرادة الناخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مفوضية الانتخابات" تُكذب الأنباء التي تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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